الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أنطونيو روزميني الكاهن

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي أنطونيو روزميني الكاهن ومؤسس، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه  وُلد أنطونيو روزميني في روفيريتو، في مقاطعة وأبرشية ترينتو، في 24 مارس 1797 لـ بيير موديستو، وهو أرستقراطي من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وجيوفانا دي كونتي فورمينتي دي بياسيسا ديل جاردا. تم تعميده في كنيسة أبرشية سان ماركو في روفيريتو في 25 مارس 1797. وفي نفس الرعية أحتفل بمناولته الأولى وحصل على سرالتثبيت المقدس.

قضى طفولته في بيئة مملؤءة بالفضائل الأبوية والإيمان. تلقى من والدته، وهي امرأة حكيمة وحنونة، بذور الخير والإيمان المسيحي. وتلقى تعليمه الإبتدائي في البيت، ثم التحق بالمدارس الحكومية في المرحلتين الإعدادية والثانوية. وسرعان ما تجلت فيه جدية أخلاقية ملحوظة وانفتاح على الاهتمامات الثقافية، وسرعان ما ظهر فيه ميل ملحوظ نحو الفلسفة. وفي سن السادسة عشرة من عمره، كشف عن بداية تطلعه إلى الزهد الحقيقي: ففي ليلة 31 ديسمبر 1813، دوّن في مذكراته اكتشافه أن الحكمة الحقيقية لا توجد إلا في الله.

قرر أنطونيو بعد ذلك أن يصبح كاهنًا: ولكن كان عليه أن يتغلب على مقاومة عائلته التي كانت ترى فيه وريثًا لسلالة العائلة. في عام 1816، التحق بجامعة بادوفا، وكرس نفسه كطالب لكل أنواع البحوث الفلسفية والعلمية والتاريخية والأدبية. وهناك التقى هناك بنيكولو توماسيو الذي ظل صديقاً له لبقية حياته.

في عام 1820، عند وفاة والده، أصبح أنطونيو وريثاً لممتلكات العائلة بأكملها؛ ولكن هذا الأمر عقّد علاقته بأخيه جوزيبي. وكان له أخت أخرى هي جيوسيفا مارغريتا، أكبر الثلاثة: كانت موهوبة بروح حساسة، وقد كرست نفسها منذ فترة طويلة لتعليم الفتيات الفقيرات.

رُسم أنطونيو كاهنًا في 21 أبريل 1821 في كيوجيا. بعد ذلك مباشرة قضى فترة من التأمل والتفكير في روفيريتو. وبمرور الوقت نضج قرارًا مهمًا: كان عليه أن يهتم بتطهير روحه من الشر واكتساب محبة أو محبة الله والقريب، التي فيها الكمال.
أما بالنسبة للباقي - الدراسة والنشاط والعمل وظروف المعيشة - فلم يكن ليختار لنفسه هذا النشاط أو ذاك، حتى لو كان عملاً خيريًا. بل كان بالأحرى سيترك الأمر لله ليريه كيف يتصرف، من خلال الظروف الخارجية "الممتحنة بنور العقل والإيمان".إنه ما يسمى بمبدأ "السلبية" أو "اللامبالاة"، الذي يعني ضمناً استعداداً داخلياً ثابتاً لإرادة ما يريده الله وحده وبشكل كامل. و"السلبية" التي فرضها روزميني على نفسه هي الانضباط الصارم، والتكريس التام، والتجرد للخير بالطريقة التي يريدها الله له، دون شروط أو تحفظات.

العلاقة مع القديسة مجدلين من كانوسا.

في 24 فبراير 1820، بينما كان لا يزال شماسًا فرعيًا، التقى الأب أنطونيو بماركيزة مجدلين من كانوسا (التي طوبت في عام 1988)، مصطحبًا أخته المعجبة بعملها من أجل الفتيات الفقيرات، لزيارتها في فيرونا. عندما التحقت مارغريت ببنات المحبة، التي كانت قد أسستها، في أكتوبر 1824، جددت مجدولين دعوتها لأخيها: أن يساعدها في تأسيس الفرع الذكوري، أبناء المحبة.
قبل دون أنطونيو؛ ولكن بعد تبادل مثمر للرسائل، اتضح لكليهما أن هناك اختلافات بين خططهما. في الواقع اعتقدت مادالينا أن المعهد يجب أن يتألف من الكهنة والإخوة على حد سواء، بينما اعتقد دون أنطونيو في البداية أنه يجب أن يكون هناك رهبان من النوع الثاني فقط، ثم الكهنة فقط.

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