محافظ بورسعيد يستقبل مستشار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من المشروعات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وبحث التعاون والدعم في تنفيذ بعض المشروعات التي تشهدها محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة اللواء هشام السوداني، مثنيا على جهوده في دعم عدد من المشروعات بالمحافظة، وناقشا الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات التعاون.

كما استعرض محافظ بورسعيد خريطة المشروعات التي تشهدها الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي تهدف لاستكمال خطط التنمية التي جرت بالمحافظة، سواء في مجال رصف وتطوير الطرق، أو تطوير المناطق السكنية في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، وإقامة الأسواق الحضارية والمشروعات الخدمية والتنموية، التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للواء هشام السوداني على زيارته للمحافظة، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض بورسعيد، والتي أصبحت نموذجا لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

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