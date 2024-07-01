محافظ بورسعيد يشدد على متابعة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

شدد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، على جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتطبيق التوقيتات الجديدة بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق.

وطالب المحافظ، أصحاب المحلات المحال التجارية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، في ظل سعي الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتحقيق الإنضباط بالشارع لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن اليوم الإثنين الأول من شهر يوليو هو الموعد الذي تم تحديده، طبقًا للتوقيتات الجديدة، والتي تطبق من اليوم وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024، وتم تحديد فتح المحال التجارية من السابعة صباحًا وحتي العاشرة مساءً يوميًا ما عدا الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية فيمتد العمل بها حتى الحادية عشر مساءً، بينما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

وأوضح المحافظ أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع إستمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ولفت إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، كما يستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما شدد المحافظ، على تفعيل دور لجان المتابعة بكل الأحياء ومدينة بورفواد لتكثيف الحملات المفاجئة على المحال العامة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.