الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"زى الجنة".. تفاصيل التعاون الأول بين أحمد كامل وزاب ثروت (فيديو)

جريدة الدستور

طرح النجم أحمد كامل، ونجم الراب زاب ثروت، فى تجربتهما الأولى معًا، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة بعنوان "زى الجنة" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "زى الجنة" من كلمات وألحان أحمد كامل، وزاب ثروت، وتوزيع موسيقى، ماهر الملاخ، وإخراج يارا عياش، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

ودارت فكرة التصوير، من خلال مفهوم البودكاست (podcast) حيث ظهر كل من أحمد كامل وزاب ثروت وهما فى محادثة، يحكى كل منهما تجربته للآخر.

يذكر أنه قبل طرح الفيديو كليب، نشر كامل وثروت لقطات من الفيديو على حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، ما أثار فضول متابعيهما ومحبيهما، وتعددت الأسئلة عن هل هو لقاء فعليًا فى بودكاست، أم أنه عمل جديد سيجمع بينهما ؟!.


كلمات أغنية “زي الجنة” 

ده انا عينى شافت كل شىء إلا العيوب

حبك ده ذنبي ومسيرى عنه يوم أتوب

واللى باقيلي بقايا منى فيها روح

وكلام اغاني مبقاش يطيب الجروح

كانت زي الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا مش هنيجي في بالها

كانت زي الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا ومش هنيجي في بالها

الدنيا مش بمبى وانتى مش جنبي

ولا دمعة تنزل على خدى الذنب مش ذنبي

منا عارف وعرفت الناس بتخبى نواياها يا صاحبي

فأياك تحكى او تشكى ألمك احبابك احلامك دايما ليهم خبى

عمري بيكبر والخوف اكبر شايف الغلطة هتتكرر

راهنت زمان على ناس وخسرت دلوقتي هبطل

سنين بتعدى وبنعافر يمكن انساكي ف الاخر

يمكن نتعاتب واسامح مش عارف

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا  و مش هنيجي في بالها

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