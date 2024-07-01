القبض على مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش فى الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، بدائرة البياضية، والسابق اتهامه في 16 قضية مختلفة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط العنصر الإجرامي «ي.ر.ح» 27 عامًا، دون عمل، ومقيم بالكرنك القديم دائرة قسم الأقصر، وحاليًا مقيم بناحية الحبيل دائرة مركز الأقصر، والسابق اتهامه في 16 قضية ما بين مخدرات، سرقة، سلاح أبيض، ضرب، مشاجرة، تبديد.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر في إلقاء القبض على المسجل الخطر وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وزنت 2 كيلوجرام، ومبلغ مالي.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.