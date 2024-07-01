الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شابين إثر سقوط دراجة بخارية من أعلى الطريق الدائرى فى العياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الدائري في بمركز العياط، سقوط شابين يستقلان دراجة بخارية، من أعلى الطريق، ما أسفرعن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة البليدة في العياط، وتبيَّن من خلال الفحص أن شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية، سقطا من أعلى الطريق الدائري، ما أدى لإصابتهما، وتمت الاستعانة برجال الإسعاف لنقلهما للمستشفى لإسعافهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطريق الدائري العياط دراجة بخارية غرفة عمليات النجدة حادث مرورى حوادث الدستور

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