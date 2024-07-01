إصابة شابين إثر سقوط دراجة بخارية من أعلى الطريق الدائرى فى العياط

شهد الطريق الدائري في بمركز العياط، سقوط شابين يستقلان دراجة بخارية، من أعلى الطريق، ما أسفرعن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة البليدة في العياط، وتبيَّن من خلال الفحص أن شابين أثناء استقلالهما دراجة بخارية، سقطا من أعلى الطريق الدائري، ما أدى لإصابتهما، وتمت الاستعانة برجال الإسعاف لنقلهما للمستشفى لإسعافهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.