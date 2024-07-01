الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يثير أزمة بعد رفض تواجد عبدالمنعم وعاشور في الأولمبياد

إمام عاشور
إمام عاشور

رفض الأهلي بشكل رسمي تواجد محمد عبدالمنعم وإمام عاشور في الأولمبياد، رغم محاولات اتحاد الكرة لاقناع الأهلي بالسماح للاعبين في المشاركة بالاولمبياد وهو ما أثار قلق البرازيلي روجير ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الذى كان يرغب بشدة فى تواجد اللاعبين في الأولمبياد.  

واستقر البرازيلي روجيرميكالي على مجموعة من اللاعبين الكبارلاختيار 3 ما بينهم للقائمة النهائية منهم محمد عبدالمنعم وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن ترزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد وهناك موافقة من جانب الزمالك لمشاركة زيزو في الأولمبياد.     

يعقد ميكالي جلسات مستمرة مع  اتحاد الكرة لمعرفة الثلاثة الكبار الذين ينضمون للمنتخب قبل انطلاق معسكر المنتخب الذى يبدا يوم 5 من يوليو الجاري وقبل ارسال القائمة النهائية التى من المفترض ارسالها خلال 48 ساعةوالتى تشمل 23 لاعبا.

رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة بيراميدز وسموحة بعد ايقافها بسبب الحريق 

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارًا عاجلًا بشأن مباراة سموحة وبيراميدز التي توقفت مساء الجمعة الماضي بسبب الحريق الذي نشب في إحدى غرف استاد الإسكندرية.

وقررت الرابطة في بيانها استئناف الوقت المتبقي من مباراة سموحة وبيراميدز بنفس ظروفها من تبديلات وبطاقات صفراء وكل الأمور التي حدثت والنتيجة بالتعادل بين الفريقين.

وحددت الرابطة موعد إقامة الوقت المتبقي من المباراة في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية 

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز التي أقيمت الجمعة الماضي في الجولة 28 من بطولة دوري نايل، وتحديدا في الدقيقة 50 بسبب نشوب حريق في استاد الإسكندرية قبل توقف المباراة واتخاذ محمد سلامة حكم المباراة قرارًا بصعوبة استكمال اللقاء.

النادي الأهلي محمد عبدالمنعم إمام عاشور الأولمبياد اتحاد الكرة

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