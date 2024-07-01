افتتاح وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى حوش عيسى فى البحيرة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى حوش عيسى، بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور أحمد الجميل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور مصطفى محفوظ مدير المستشفى، وعمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع، والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.

وتم تجهيزات وحدة إذابة الجلطة بعربة طوارئ ومونيتور، وجهاز تنفس صناعي، وسرير عناية مركزة، كما تم افتتاح وحدة السموم المُجهزة بـ3 أسرّة- 4 مونيتور- 2 سرير عناية مركزة- جهاز تنفس صناعي- عربة طوارئ، بالإضافة إلى افتتاح وحدة العناية المتوسطة المجهزة بعدد 3 أسرّة، 3 أجهزة مونيتور.

تطوير المنظومة الصحية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة، لتقديم وتوفير خدمات طبية في التخصصات كافة، خاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة، وتفقدت أعمال الإنشاءات الجديدة الجارى تنفيذها بالمستشفى.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن افتتاح الوحدة السابعة لإذابة الجلطة الدماغية بحوش عيسى بمثابة فخر لجميع أهالي البحيرة وليس حوش عيسى، بل يمكن أيضًا تقديم الخدمة للمحافظات المجاورة، حيث تقدم الخدمة مجانًا للمرضى.

وأشار "جميعة" إلى أن إقامة هذه الوحدة بمستشفى حوش عيسى من شأنها رفع العبء والمعاناة عن كاهل المرضى وذويهم الذين يحتاجون للرعاية الطبية الحرجة والطارئة من أبناء البحيرة، وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.