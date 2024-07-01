الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبيل نشره رسميا... الولايات المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة الإتجار بالبشر في تقريرها السنوي

الإتجار بالبشر
الإتجار بالبشر

عقدت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، مؤتمرا صحفيا مع عدد من مسئولي القسم السياسي في السفارة الأمريكية  لمناقشة جهود مصر في مكافحة الإتجار بالبشر تزامنا مع إصدار الإدارة الأمريكية اليوم الإثنين، تقريرها السنوي للإتجار بالبشر.

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تقرير الإتجار بالبشر 2024


ويشيد التقرير الذي سيصدر اليوم بالجهود المصرية المضنية لمواجهة الإتجار بالبشر، حيث تقدمت مصر في مؤشر مكافحة الإتجار بالبشر في تقرير العام الحالي 2024 عن عام 2023، بفضل جهود مصر والحكومة لمواجهة هذه الأزمة.


ومن جانبه قال اريك اجليستون مسئول القسم السياسي وناتانيال تورنر نائب المستشار السياسي:  إن مصر استطاعت أن تتقدم في مؤشر مكافحة الإتجار بالبشر حيث امتثلت مؤسسات الدولة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه المشكلة.

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استراتيجية 2026


وقال المسؤولون:  أن مصر تعمل وفق الاستراتيجية الجديدة الوطنية عام 2026 وتؤتي ثمارها الآن حيث نرى زيادة في أعداد الملاحقات القضائية  التي تتم لمرتكبي الإتجار بالبشر فضلا حملات التوعية الجيدة جدًا.


وتابعا أن مكافحة الإتجار بالبشر تتطلب جهود مضنية ومستمرة لمكافحتها لأنها ظاهرة عالمية ومتشابكة ومعقدة للغاية ولابد من ادراج عدد من النقاط في خطة الدولة لمواجهة الاتجار بالبشر مثل الاهتمام بالضحايا من المجتمعات المهمشة من المهاجرين وعمال المنازل، وأضافا أن الإتجار بالبشر جريمة ولابد من وضع عقوبة كافية لردع الناس عن هذه الجريمة الشنيعة.


وتابعا، أننا معجبون جدا بالعمل الذي قامت به لجنة التنسيق الوطنية وجميع الوكالات الفرعية في العام الماضي، وهو التعاون الذي يترك مجالًا للنمو المستمر، الذي أتوقع أن يستمروا فيه مشيدين بالجهود المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

تقرير الإتجار بالبشر 

وتقرير الإتجار بالبشر (TIP) وفقا لموقع السفارة الأمريكية بالقاهرة، هو الأداة الدبلوماسية لحكومة الولايات المتحدة لإشراك الحكومات الأجنبية بشأن الإتجار بالبشر، كما أنه المورد الأكثر شمولًا في العالم للجهود الحكومية لمكافحة الإتجار ويعكس التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وتعزيز القانون.

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