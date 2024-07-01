أعراض القولون العصبي وأسباب الإصابة به

يبحث الكثيرون عن أعراض القولون العصبي، وطرق علاجه باعتباره من أكثر أمراض الجهاز الهضمي انتشارًا، وتتنوع أسباب الإصابة به ولا يمكن حصرها في سبب واحد، بينما تتنوع العلاجات التي يمكن أن تساعد على تهدئة القولون ما بين منزلية، وعلاجات دوائية يصفها الأطباء، ولا يمكن أخذها دون وصفة طبية.

أعراض القولون العصبي

تختلف أعراض القولون العصبي ما بين شخص وآخر:

ألم البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالتبرّز.

تغيرات في شكل التبرّز.

تغيرات في عدد مرات التبرّز.

وهناك أعراض أخرى غالبًا ما تكون ذات صلة، وتشمل الإحساس بالتبرُّز غير الكامل أو تزايد الغازات أو وجود مخاط في البراز.

نقص الوزن.

الإسهال ليلًا.

نزيف المستقيم.

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

القيء مجهول السبب.

أسباب الإصابة بالقولون العصبي

قد تُسبب مشكلات الأعصاب الموجودة في الجهاز الهضمي الشعور بالانزعاج عندما تتمدد البطن بسبب الغازات أو البراز.

وقد تجعل الإشارات ضعيفة التنسيق بين الدماغ والأمعاء الجسم يبالغ في رد فعله تجاه التغيرات التي تحدث عادةً خلال عملية الهضم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم أو الإسهال أو الإمساك، من الممكن أن تحدث متلازمة القولون المتهيج بعد الإصابة بنوبة إسهال شديدة ناتجة عن بكتيريا أو فيروس، وتكثر أعراض متلازمة القولون المتهيج لدى الأشخاص الذين يتعرضون لأحداث مثيرة للتوتر، خاصةً في مرحلة الطفولة، التغيرات في ميكروبات الأمعاء.

من أمثلة ذلك التغيرات في البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش عادةً في الأمعاء وتؤدي دورًا رئيسيًا في صحة الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن الميكروبات لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون المتهيج قد تختلف عن تلك الموجودة لدى الأشخاص غير المصابين بها، تبطَّن جدران الأمعاء بطبقات من العضلات تنقبض أثناء تحريكها الطعام عبر الجهاز الهضمي.