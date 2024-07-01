الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعراض القولون العصبي وأسباب الإصابة به

القولون العصبي
القولون العصبي

يبحث الكثيرون عن أعراض القولون العصبي، وطرق علاجه باعتباره من أكثر أمراض الجهاز الهضمي انتشارًا، وتتنوع أسباب الإصابة به ولا يمكن حصرها في سبب واحد، بينما تتنوع العلاجات التي يمكن أن تساعد على تهدئة القولون ما بين منزلية، وعلاجات دوائية يصفها الأطباء، ولا يمكن أخذها دون وصفة طبية.

 

لمرضى القولون العصبي.. نظام غذائي يساعد على تهدئته

أعراض القولون العصبي

تختلف أعراض القولون العصبي ما بين شخص وآخر:

ألم البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالتبرّز.

تغيرات في شكل التبرّز.

تغيرات في عدد مرات التبرّز.

وهناك أعراض أخرى غالبًا ما تكون ذات صلة، وتشمل الإحساس بالتبرُّز غير الكامل أو تزايد الغازات أو وجود مخاط في البراز.

نقص الوزن.

الإسهال ليلًا.

نزيف المستقيم.

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

القيء مجهول السبب.

أسباب الإصابة بالقولون العصبي

قد تُسبب مشكلات الأعصاب الموجودة في الجهاز الهضمي الشعور بالانزعاج عندما تتمدد البطن بسبب الغازات أو البراز.

وقد تجعل الإشارات ضعيفة التنسيق بين الدماغ والأمعاء الجسم يبالغ في رد فعله تجاه التغيرات التي تحدث عادةً خلال عملية الهضم،  ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم أو الإسهال أو الإمساك، من الممكن أن تحدث متلازمة القولون المتهيج بعد الإصابة بنوبة إسهال شديدة ناتجة عن بكتيريا أو فيروس، وتكثر أعراض متلازمة القولون المتهيج لدى الأشخاص الذين يتعرضون لأحداث مثيرة للتوتر، خاصةً في مرحلة الطفولة، التغيرات في ميكروبات الأمعاء. 

من أمثلة ذلك التغيرات في البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش عادةً في الأمعاء وتؤدي دورًا رئيسيًا في صحة الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن الميكروبات لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون المتهيج قد تختلف عن تلك الموجودة لدى الأشخاص غير المصابين بها، تبطَّن جدران الأمعاء بطبقات من العضلات تنقبض أثناء تحريكها الطعام عبر الجهاز الهضمي.

أعراض القولون العصبي الجهاز الهضمي العلاجات انتفاخ متعلق بالتبر ز فقر الدم نقص الوزن

مواد متعلقة

من الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون التقرحى؟

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

قرار جمهورى بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين 2024

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر