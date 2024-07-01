وفد جامعة الوادى الجديد يزور المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة زيارة للمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة الدكتور أحمد فاروق الحسيني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور جمال حسن كامل، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بالإضافة إلى 40 طالبًا وطالبة ممثلين لجميع كليات الجامعة.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على زيارة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأتي الزيارة في إطار الاحتفالات بثورة ٣٠ يونيو.

ومن جانبه، أكد حرباوي أن جامعة الوادي تسعي دائمًا لتنفيذ مثل هذه الزيارات لتوعية الطلاب ومنتسبي الجامعة بالدور الرائد الذي تنفذه القيادة السياسية علي أرض الوطن.

وصرح الحسيني بأن الزيارة تضمنت زيارة صالة الألعاب بسعة ١٥ ألف متفرج، صالة الألعاب بسعة ٨ آلاف متفرج، استاد مصر، الشعلة الأوليمبية، حمام السباحة، مجمع ملاعب الاسكواش، واختتمت بجولة حرة لطلاب جامعة الوادي الجديد.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة