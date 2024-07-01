بالفيديو.. مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية على 3 أجزاء

بدأت مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية والتي يوفرها موقع جريدة الدستور.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الإنجليزية غدًا الثلاثاء، وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني.

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية

يجري طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الإنجليزية للشعب الثلاث «علمي علوم – علمي رياضة – أدبي »، غدًا الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوفر جريدة الدستور مراجعات الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية على 3 أجزاء، يستطيع الطالب من خلالها هذه الفيديوهات إتمام مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية للمنهج كامل.

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية الجزء الاول:

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية الجزء الثاني

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية الجزء الثالث

توزيع درجات اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024

وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن توزيع درجات اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024 بها، يبلغ عدد الأسئلة 40 سؤالًا 85% من أسئلة الاختيار من متعدد و15% من الأسئلة المقالية.

منها 32 سؤالًا بنظام درجة لكل سؤال، إضافة إلى 5 أسئلة بنظام درجتين لكل سؤال، مع وجود سؤالا من الأسئلة المقالية بنظام درجتين لكل سؤال، إضافة إلى سؤال تعبيري بـ 4 درجات.

ويكون مجموع أسئلة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية هو 37 سؤالا بمجموع 50 درجة، وهي كالتالي: