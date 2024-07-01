الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالفيديو.. مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية على 3 أجزاء

جريدة الدستور

بدأت مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية والتي يوفرها موقع جريدة الدستور.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2024  امتحان اللغة الإنجليزية غدًا الثلاثاء، وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني.

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية

يجري طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الإنجليزية للشعب الثلاث «علمي علوم – علمي رياضة – أدبي »، غدًا الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وتوفر جريدة الدستور مراجعات الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية على 3 أجزاء، يستطيع الطالب من خلالها هذه الفيديوهات إتمام مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية للمنهج كامل.

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية الجزء الاول: 

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية الجزء الثاني 

مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية الجزء الثالث 

المراجعة النهائية للغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع 180 درجة. بدائل الثانوية العامة

توزيع درجات اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024 

وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن توزيع درجات اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024 بها، يبلغ عدد الأسئلة 40 سؤالًا 85% من أسئلة الاختيار من متعدد و15% من الأسئلة المقالية.

منها 32 سؤالًا بنظام درجة لكل سؤال، إضافة إلى 5 أسئلة بنظام درجتين لكل سؤال، مع وجود سؤالا من الأسئلة المقالية بنظام درجتين لكل سؤال، إضافة إلى سؤال تعبيري بـ 4 درجات.

ويكون مجموع أسئلة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية هو 37 سؤالا بمجموع 50 درجة، وهي كالتالي: 

  • 18 سؤال اختياري 23 درجة
  • 5 أسئلة بدرجتين و13 سؤال بدرجة
  • 2 سؤال Reading بـ  15 درجة
  • الترجمة من الانجليزية إلى العربية بـ 4 درجات وهما 4 أسئلة اختيار من متعدد.
  • الاسئلة المقالية عبارة عن  سؤالين قصة بـ 4 درجات وسؤال الـ Essayبـ 4 درجات.
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ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

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موعد امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024 مراجعة الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة الانجليزية وزارة التربية والتعليم مراجعة انجليزي ثالثة ثانوي 2024 ثالثة ثانوي 2024 مراجعات الثانوية العامة 2024

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