أميرة بهى الدين: الإخوان نصبوا العداء للمصريين.. وثورة 30 يونيو كانت الأضخم فى التاريخ

في ندوة التنسيقية

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين إنه يجب علينا أن نفهم لماذا حدثت ثورة 30 يونيو لنعرف كيف يمكننا أن نحمي المستقبل من أن نقع في خديعة جماعة الإخوان الإرهابية مثلما حدث من قبل، مضيفة أنه علينا أن نعمل على تقوية آليات الحماية والصد لمثل هذه الجماعات.



جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو، تحت عنوان «٣٠ يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ».



وأضافت أن ثورة 30 يونيو كانت الأضخم في التاريخ حيث استيقظنا في أحد الأيام لنجد 33 مليون مصري في الشوارع، موضحة أن هذا الحدث الكبير تحرك من روافد مختلفة وتجاوز الطبقية والاختلاف الاجتماعي والجغرافيا.



وأشارت إلى أن المصريين بمختلف تنوعهم توافقوا على النزول ضد الإخوان الإرهابية لأن تلك الجماعة لها عداء كبير لمصر وهم لا يشبهوننا ولا يشاركوننا تفاصيل حياتنا، مضيفة أن جماعة الإخوان الإرهابية نصبت العداء للمصريين جميعهم.



أدار الحوار خلال الندوة النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من: د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ود. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، والمحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.