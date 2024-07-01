الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في ندوة التنسيقية

أميرة بهى الدين: الإخوان نصبوا العداء للمصريين.. وثورة 30 يونيو كانت الأضخم فى التاريخ

جريدة الدستور

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين إنه يجب علينا أن نفهم لماذا حدثت ثورة 30 يونيو لنعرف كيف يمكننا أن نحمي المستقبل من أن نقع في خديعة جماعة الإخوان الإرهابية مثلما حدث من قبل، مضيفة أنه علينا أن نعمل على تقوية آليات الحماية والصد لمثل هذه الجماعات.


جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو، تحت عنوان «٣٠ يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ».


وأضافت أن ثورة 30 يونيو كانت الأضخم في التاريخ حيث استيقظنا في أحد الأيام لنجد 33 مليون مصري في الشوارع، موضحة أن هذا الحدث الكبير تحرك من روافد مختلفة وتجاوز الطبقية والاختلاف الاجتماعي والجغرافيا.


وأشارت إلى أن المصريين بمختلف تنوعهم توافقوا على النزول ضد الإخوان الإرهابية لأن تلك الجماعة لها عداء كبير لمصر وهم لا يشبهوننا ولا يشاركوننا تفاصيل حياتنا، مضيفة أن جماعة الإخوان الإرهابية نصبت العداء للمصريين جميعهم.


أدار الحوار خلال الندوة النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من:  د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ود. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، والمحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ثورة 30 يونيو خديعة جماعة الإخوان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ذكري ثورة الإنقاذ الإخوان

الأكثر قراءة

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر