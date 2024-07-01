الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق بشأن رحيل بعض اللاعبين الأجانب واستمرارهم في الموسم المقبل.

ويضم الزمالك بين صفوفه كلا من التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والبنيني سامسون أكينيولا والسنغالي إبراهيما نداي والأوغندي موتيابا.

وقال المصدر:"جوميز استقر على بقاء المثلوثي والجزيري بشكل نهائي في الموسم المقبل"، وتابع: "مدرب الزمالك يميل لاستمرار نداي حال عدم توافر بديل آخر سوبر".

وواصل: "المدرب حسم قراره برحيل كل من سامسون وموتيابا الأول على سبيل البيع النهائي وإعارة الثنائي".

ويرى جوميز أن موتيابا يحتاج للإعارة والمشاركة بشكل أساسي مع ناد آخر في الدوري المصري لاكتساب الخبرات بشكل أكبر على أن يعود للزمالك بعدها بشكل مختلف.

وضم الزمالك موتيابا في يناير الماضي بترشيح من الإسكواتينج الخاص بالنادي بعد متابعة اللاعب لفترة طويلة والإشادة بمستواه وقدراته لكنه لم يقدم أفضل أداء، حتى الآن، وهو ما جعل المدرب يرغب في إعارته.

وأكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن حسين لبيب رئيس النادي الأبيض ورط نفسه في البيان الصادر عقب لقاء المصري البورسعيدي، لافتًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في معسكر مغلق لخوض لقاء الأهلي ولكن تم التراجع بعد ذلك.

وقال التابعي: "كان الأفضل للزمالك الانسحاب تماما من الدوري، بدلا مما حدث والتراجع وخوض لقاء سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "هناك حالة غضب جماهيري عارم، ولأول مرة نشاهد جماهير الزمالك تقاطع المباريات بسبب مجلس الإدارة وليس بسبب اللاعبين".

وأكمل:"ناصر ماهر من أفضل صفقات الزمالك وهو الصفقة الوحيدة المؤثرة بين كل صفقات الفريق الأبيض في شهر يناير الماضي".

وأتم:"تصوير قمر الدولة مع لاعب الأهلي إمام عاشور أمر عادي ولا يجب تضخيمه".

جوزيه جوميز جوميز البرتغالي جوزيه جوميز سيف الدين الجزيري الجزيري

الأكثر قراءة

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر