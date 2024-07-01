جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق بشأن رحيل بعض اللاعبين الأجانب واستمرارهم في الموسم المقبل.

ويضم الزمالك بين صفوفه كلا من التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والبنيني سامسون أكينيولا والسنغالي إبراهيما نداي والأوغندي موتيابا.

وقال المصدر:"جوميز استقر على بقاء المثلوثي والجزيري بشكل نهائي في الموسم المقبل"، وتابع: "مدرب الزمالك يميل لاستمرار نداي حال عدم توافر بديل آخر سوبر".

وواصل: "المدرب حسم قراره برحيل كل من سامسون وموتيابا الأول على سبيل البيع النهائي وإعارة الثنائي".

ويرى جوميز أن موتيابا يحتاج للإعارة والمشاركة بشكل أساسي مع ناد آخر في الدوري المصري لاكتساب الخبرات بشكل أكبر على أن يعود للزمالك بعدها بشكل مختلف.

وضم الزمالك موتيابا في يناير الماضي بترشيح من الإسكواتينج الخاص بالنادي بعد متابعة اللاعب لفترة طويلة والإشادة بمستواه وقدراته لكنه لم يقدم أفضل أداء، حتى الآن، وهو ما جعل المدرب يرغب في إعارته.

وأكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن حسين لبيب رئيس النادي الأبيض ورط نفسه في البيان الصادر عقب لقاء المصري البورسعيدي، لافتًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في معسكر مغلق لخوض لقاء الأهلي ولكن تم التراجع بعد ذلك.

وقال التابعي: "كان الأفضل للزمالك الانسحاب تماما من الدوري، بدلا مما حدث والتراجع وخوض لقاء سيراميكا كليوباترا".

وتابع: "هناك حالة غضب جماهيري عارم، ولأول مرة نشاهد جماهير الزمالك تقاطع المباريات بسبب مجلس الإدارة وليس بسبب اللاعبين".

وأكمل:"ناصر ماهر من أفضل صفقات الزمالك وهو الصفقة الوحيدة المؤثرة بين كل صفقات الفريق الأبيض في شهر يناير الماضي".

وأتم:"تصوير قمر الدولة مع لاعب الأهلي إمام عاشور أمر عادي ولا يجب تضخيمه".