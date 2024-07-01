حبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.. إسدال الستار على قضية كروان مشاكل وإنجي حمادة (فيديو)

أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الستار على قضية "أصحاب فيديو المطبخ" كما أطلق على "مروان مشاكل" والمذيعة "إنجي حمادة"، بتهمة نشر الفسوق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والتعدي على القيم المجتمعي، وأصدرت المحكمة حكمها بحبس "إنجي" سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

كان مقطع فيديو "لمروان" مع "إنجي" به عبارات تخالف الآداب العامة قد انتشر، وترتب عليه تقدم عدد كبير من المحامين ببلاغات ضدهما، وقامت أجهزة الأمن بالتحريات، وألقت القبض على "سماح مصطفى" الشهيرة بـ"إنجي حمادة"، بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي غير لائقة بالعادات المجتمعية.