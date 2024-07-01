الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024: تراجع منتخب فرنسا يهدد مستقبل ديشامب مع الديوك

ديشامب
ديشامب

أصبح ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، مُهددًا بالإقالة من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وظهر منتخب فرنسا بأداء متواضع خلال مرحلة المجموعات بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالفوز على النمسا قبل أن يتعادل مع كل من هولندا وبولندا، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس أمم أوروبا بصعوبة.

ديشامب مُهددًا بالإقالة من منصبه مع منتخب فرنسا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ديشامب مُهدد بالإقالة من منصبه كمدير فني لمنتخب فرنسا حال استمرار تراجع النتائج وتوديع بطولة يورو 2024.

وأضافت الصحيفة أنه رغم زيادة نفوذ ديشامب منذ قيادته لمنتخب فرنسا للفوز بكأس العالم في 2018، لكن العلاقة بينه وبين فيليب ديالو، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الحالي، ليست بنفس القوة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن علاقة ديشامب مع الرئيس السابق نويل لو جريه كانت أقوى، مشيرة إلى منحه عقدًا طويل الأمد حتى كأس العالم 2026.

ونوّهت الصحيفة أن الغموض سيظل يحوم حول مصير ديشامب أيضًا، حتى وإن تأهل منتخب فرنسا للدور ربع النهائي من يورو 2024 الأمر الذي يفتح بابًا أمام زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، والذي يحلم بتولي مسئولية تدريب منتخب فرنسا يومًا ما.

كان ديديه ديشامب قد تولى مسئولية تدريب منتخب فرنسا في صيف 2012، وتوّج معه بلقب كأس العالم لعام 2018، ودوري أمم أوروبا لعام 2021، بينما حصد فضية يورو 2016 وفضية كأس العالم 2022.

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موعد مباراة منتخب فرنسا ضد بلجيكا في يورو 2024

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية ونارية أمام نظيره بلجيكا على ملعب "دوسلدورف أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتنطلق مباراة منتخب فرنسا ضد بلجيكا في يورو 2024 في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ديشامب منتخب فرنسا فرنسا ديديه ديشامب يورو 2024 كأس أمم أوروبا

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