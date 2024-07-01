الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين خرق للقوانين الدولية

جريدة الدستور

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الأسرى الفلسطينيين يعانون انتهاكات إسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية.

الانتهاكات الصهيونية في غزة 


وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوانين الدولية تحفظ كرامة الأسرى وتعطيهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف، في حديثه، أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية وفق القوانين الدولية.

جرائم الاحتلال 

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب الكثير من الجرائم البشرية في حق الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم مخالفة للقوانين والشرعية الدولية كافة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 23 شهيدًا و91 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37900 شهيد، و87060 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الانتهاكات الصهيونية جرائم الاحتلال

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: مقتل ضابط فى الكتيبة 931 من لواء ناحال بمعارك جنوب غزة

"القاهرة الإخبارية": 4 مصابين فى قصف للاحتلال استهدف منزلًا وسط قطاع غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لإقالة المستشارة القضائية للحكومة

الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": نحن أصحاب الدار وشئون غزة الداخلية من اختصاصاتنا

مظهر شاهين يكشف لـ"الشاهد" سر إقالته من منصبه كإمام مسجد عمر مكرم بحكم الإخوان

مظهر شاهين لـ"الشاهد": مشهد تسمم طالبات الأزهر كان مُفتعلًا غرضه إقالة الإمام الطيب

مظهر شاهين لـ"الشاهد": الأوقاف كان تتم أخونتها على قدم وساق

مظهر شاهين لـ"الشاهد": خيرت الشاطر استغل أحداث الإساءة للرسول للحصول على فندق "سميراميس"

الأكثر قراءة

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر