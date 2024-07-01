البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين خرق للقوانين الدولية

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الأسرى الفلسطينيين يعانون انتهاكات إسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية.

الانتهاكات الصهيونية في غزة



وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوانين الدولية تحفظ كرامة الأسرى وتعطيهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف، في حديثه، أنه لا يحق للاحتلال الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية وفق القوانين الدولية.

جرائم الاحتلال

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب الكثير من الجرائم البشرية في حق الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم مخالفة للقوانين والشرعية الدولية كافة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 23 شهيدًا و91 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37900 شهيد، و87060 مصابًا منذ 7 أكتوبر.