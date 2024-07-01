السيطرة على حريق نشب فى مركب نيلى بالدقى

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب فى مركب نيلي في الدقى، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مركب على كورنيش النيل في الدقي، وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وجرى الدفع بسيارتى إطفاء ولنش، تابعة للحماية المدنية في الجيزة، وتم فرض كردون أمني حول المركب، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.