"الشعب الديمقراطى": الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى (فيديو)

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة مطالبة ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإعلاء مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني هي خارطة الطريق المثلى للحكومة الجديدة.

وأشار فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني في القطاعات المختلفة، مع التركيز على القطاعين الصناعي والزراعي باعتبارهما المحركين الأساسيين للاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي.

ونوه بأن الحوار الوطني شكّل مرحلة مهمة في تاريخ الوطن، حيث جمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية متنوعة.