الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مكافحة الآفات والجراد" تتابع المحاصيل الاستراتيجية بمنطقة القناة وسيناء الإسماعيلية

السيد القصير
السيد القصير

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التنسيق مع الدكتور  عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بمتابعة للمحاصيل ومكافحة الجراد، وفي هذا السياق تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، منطقة القناة وسيناء التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات حيث عقد اجتماع مع السادة مهندسي المنطقة لمراجعة الإجراءات الخاصة بأعمال المكافحة في المحافظات التابعة لها.

 تفقد معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما

 كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما وتجهيزات صوب إنتاج المفترس الاكاروسي كأحد عناصر المكافحة الحيوية، والتي تساهم في إنتاج محاصيل ذات متبقيات مبيدات مسموح بها للتصدير للخارج والتي تقدمها الوزارة كخدمات للمزارعين، وطالب "رزق" بضرورة الاستفادة من كل العاملين برفع كفاءتهم للقيام بأعمال فحص الزراعات للتغلب على نقص الإمكانات البشرية وصيانة الابنية والمعدات المتواجدة بالمنطقة وذكر ان منطقة القناة وسيناء تخدم 4 محافظات وهى  الاسماعيلية – السويس – بورسعيد - سيناء.

تفقد زراعات الذرة والمانجو والتأكد من حالتها

بعدها أجرى الدكتور أحمد رزق مرورا على بعض الزراعات في نطاق مركز أبو صوير وفي وجود مدير المنطقة ومدير المكافحة بالمحافظة ومديري المكافحة لمركز أبو صوير، حيث تفقد زراعات الذرة والمانجو و التأكد من أنها بحالة جيدة توجه بعدها الى مديرية الزراعة ومدير الزراعة ومهندسي المكافحة بالمديرية لمراجعة إجراءات المكافحة للفترة المقبلة، وتقديم أي دعم للمديرية للقيام بدورها وسوف يتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية لمهندسي المكافحة لأهم الآفات التي تصيب الزراعات في الفترة القادمة لمهندسي المكافحة بالإدارات والجمعيات الزراعية لما طلب بتقديم الدعم الكامل للحملات الإرشادية المختلفة.

 تأهيل وصيانة ورفع كفاءة  قاعدة جراد الإسماعيلية

وفي إطار الحرص على تجديد وصيانة وتأهيل المنشآت والخدمات اللوجستية الخاصة بالإدارات التابعة للإدارة المركزية، كما تم البدء في عملية تأهيل وصيانة ورفع كفاءة  قاعدة جراد الإسماعيلية والتي تقوم بها الفاو  المنقطة الوسطى لمكافحة الجراد الصحراوي  دون تحميل الوزارة اى أعباء حيث أن قاعدة جراد الإسماعيلية من القواعد الهامة في عمليات الرصد والمكافحة على شمال البلاد وهى من المناطق اللوجستية التي تحتوي على مخازن للمبيدات والآلات وقطع الغيار ومن القواعد التدريبية الهامة لأعمال مكافحة الجراد الصحراوي وذلك في وجود السيد الدكتور  أمين العلوى أمين المنطقة الوسطى لمكافحة الجراد الصحراوي وفي وجود مدير الإدارة العامة شئون الجراد والطيران الزراعي.


وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ذلك طبقًا لتوجيهات السيد معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية متابعة أعمال المكافحة والإجراءات الخاصة بها والتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

مكافحة الآفات تتابع المحاصيل الاستراتيجية ومكافحة الجراد بمنطقة القناة وسيناء

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