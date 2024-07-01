إنقاذ 6 وانتشال 5 جثث جراء انهيار منزل فى أسيوط.. والمحافظ يشكل لجنة لفحصه

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة، أعمال البحث عن مفقودين أسفل المنزل المنهار بحي شرق أسيوط، وتكثيف الجهود لرفع الأنقاض، لافتًا إلى أن جهود الإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 5 جثث من سكان المنزل المنهار، معلنًاعن تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة وإخلاء المتضرر منها، حفاظًا على حياة المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تفقد صباح اليوم حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحي شرق أسيوط، بحضور اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والعميد وفيق فوزي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط والدكتور مصطفى محمود مدير عام مرفق الإسعاف ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ويحيى زكريا أبورحمة مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ويسرى عمران مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبدالرءوف النمر رئيس مركز الفتح وعبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ومسئولى الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

تقديم المساعدة والدعم العاجل للمصابين

وأوضح المحافظ أنه تم توجيه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بقيادة مجدى نجيب وكيل الوزارة بأسيوط ومسئولي وحدة حماية الطفل بالمحافظة ومسئولي جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة لتقديم المساعدة والدعم العاجل للمصابين وأسر المتوفين والأسر المتضررة من انهيار المنزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء وتواصل قوات الحماية المدنية والإسعاف جهودها للبحث عن مفقودين أسفل الانقاض.

وأضاف أنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري، بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحى شرق لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

ونوه بأن الإحصاءات الأولية للحادث حتى الآن تمثلت في نجاح قوات الحماية المدنية في إنقاذ 6 مصابين بإصابات متفرقة من أسفل الأنقاض، كما تم استخراج 4 جثث من سكان المنزل وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط العام والإيمان العام وجار تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية برئاسة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط وتضم في عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تمت معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.

انهيار منزل

انهيار منزل

انهيار منزل

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