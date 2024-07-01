الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بنى سويف يُكرّم أوائل شهادات التعليم الأساسى "عام وأزهر"

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل شهادات التعليم الأساسي بالتعليم العام والأزهري، ليشمل تكريم الإعدادية العامة وأوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الشهادات عن العام الدراسي 2024/2023، بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وقيادات المديرية والإدارة المركزية ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية وأولياء أمور وأسر المكرمين من الطلاب المتفوقين.

وهنأ محافظ بني سويف الطلاب الأوائل بمختلف المراحل بالشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والشهادة الابتدائية، مطالبًا إياهم بالعمل والسعى لاستمرار النجاح والتفوق ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التميز خلال مراحل التعليم التالية، مؤكدًا أن معيار النجاح والتميز مرهون بالالتزام والحفاظ على استمرار النجاح واستثماره فيما ينفعهم في حياتهم العملية ومسيرتهم التعليمية، موجهًا تحية خاصة لأهالي وأسر الطلاب من الآباء والأمهات أولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبناؤهم لهذا الأداء المتميز واعتلاء منصات التكريم، لا سيما وأن مصر تعتمد على رصيد عقول أبنائها المتفوقين في كل المجالات والتخصصات، باعتبار التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء الوطن.

وتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر للمحافظ؛ لحرصه على تكريم أوائل الشهادة الإعدادية العامة في تقليد يحرص عليه المحافظ لدعم الموهوبين والمتفوقين وتحفيزهم، وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، خاصة وأن التكريم يعد حافزًا للمتفوقين للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق.

وقدم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية الشكر لمحافظ بني سويف، لحرصه على تكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية، والجهود المبذولة لتقديم أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم بمثابة تكريم لمنطقة بني سويف الأزهرية ولأسرة العاملين بها.

وحرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأوائل، وعددهم 20 طالبًا وطالبة بواقع 10 من أوائل الشهادة الإعدادية العامة والـ5 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية والـ5 أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، بحسب البيان الوارد من المديرية والمنطقة.

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