حزب الإصلاح والنهضة: أولويات الحكومة الجديدة تتمثل فى 3 ملفات مهمة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن أهم أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في 3 ملفات مهمة، وهي بناء الإنسان، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الجديدة أمام "مسئولية تاريخية ومهمة صعبة في ظل التوتر المسيطر على المنطقة".

وأكد أن التغيير ضروري لتحسين أداء الوزارات، خاصة في المجالات الخدمية والاقتصادية، وعلى الرغم من وجود وزراء أدوا وظائفهم بكفاءة، هناك آخرون لم يرتقوا للمستوى المطلوب، لذا، يجب أن يكون هناك معيار واضح يضمن استمرار المجتهدين واستبدال المقصرين، فمصر تزخر بالكفاءات في جميع المجالات.