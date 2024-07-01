الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ أسرة إثر انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

من الحدث
من الحدث

تمكَّنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من إنقاذ أسرة مكونة من 4 أفراد (أب وأم وطفلين صغيرين)، عقب احتجازهم داخل منزلهم؛ بسبب انهيار سلم العقار بمنطقة الحجاري بدائرة قسم شرطة الجمرك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطِرَت النيابة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ يُفيد بانهيار سلم عقار ووجود أسرة محتجزة داخل العقار بشارع طاهر بك من شارع الحجاري امام مسجد طاهر بك نطاق حي الجمرك.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت قيادات الحي بصحبة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف وقوة أمنية، وتبيَّن انهيار سلم عقار بالدور الخامس في عقار مكون من ٥ أدوار، ووجود أسرة محتجزة (أب وأم وطفلين).

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ الأسرة وهم: حامد السيد حامد، 21 سنة، والزوجه منار ثابت 18 سنة، وطفليهما وتم توفير الإجراءات الطبية الأزمة لهم في مكان البلاغ بواسطة سيارات الإسعاف. 

وأفاد حي الجمرك بأن العقار شارع طاهر بك من شارع الحجاري أمام مسجد طاهر بك صادر له قرار ترميم رقم 75 لسنة 2014 وسرعة التنفيذ لسنة 2017، ولم يقم ملاك العقار أو قاطنية بالتنفيذ ومحرر ضدهم محاضر، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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إنقاذ 4 أشخاص أسرة واحدة إنهيار اجزاء عقار الإسكندرية الحماية المدنية

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