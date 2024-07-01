الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طالب يشعل النار فى صديقه خلال مشاجرة بقنا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أشعل طالب في محافظة قنا النيران في صديقه، خلال مشاجرة نشبت بينهم في مدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا باستقبال محمد. ع. ن، مقيم بمدينة قنا، مصابًا بجروح وحروق من الدرجة الثانية والثالثة وفي أجزاء متفرقة من جسده.

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا، أن طالبًا آخر صديق المجني عليه أشعل فيه النيران باستخدام البنزين، خلال مشاجرة بينهم، بسبب خلافات شخصية، حيث أحضر كمية من البنزين وسكبها عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قنا محافظ قنا محافظة قنا طالب اللواء مدير أمن قنا

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