الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز ومدينة أخميم لبلوغه سن التقاعد

ارشيفية
ارشيفية

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لطفي محمد علي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وقام المحافظ بمنحه ميدالية المحافظة وشهادة تقدير، تقديرًا لدوره ومجهوداته وما قدمه خلال فترة عمله في مختلف مراكز المحافظة لخدمة المواطنين، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به في التفاني والإخلاص والتعاون.

ومن جانبه توجه رئيس مدينة أخميم بالشكر والتقدير للسيد المحافظ، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج، متمنيًا التوفيق للمحافظة فيما هو قادم.

 محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

في سياق آخر، تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز البلينا، والتي بلغ عددها 240 مشروعًا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و63 مشروعًا تشرف عليها القطاعات المركزية، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز البلينا، تشمل 93 مشروعًا للصرف الصحي، و29 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و62 مشروعًا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 37 وحدة صحية.

وأشار "الفقي" إلى أن خطة المبادرة بالبلينا تشمل أيضًا إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، و3 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 5 مراكز للشباب.

وأضاف "الفقي" أن مشروعات "حياة كريمة" بمركز البلينا تشمل أيضًا 63 مشروعًا تشرف عليها القطاعات المركزية، ومنها "إنشاء وتطوير مدارس، تطوير ورفع كفاءة مراكز البريد، تبطين الترع".

وأكد المحافظ على الانتهاء من عدد 142 من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء المدارس، ورفع كفاءة مكاتب البريد، لافتًا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.

محافظ سوهاج مدينة أخميم اللواء طارق الفقى لطفي محمد علي الشريف السن القانونية أحمد سامي القاضي نائب المحافظ

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