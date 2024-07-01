"الاتحادى الديمقراطى": بناء المواطن المصرى يتطلب جهودًا هائلة من الحكومة الجديدة

قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إننا أمام العديد من الأمور المهمة التي تنتظر الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة، حيث إن الرئيس السيسي وضع الحكومة القادمة في الموقف الصعب لتنفيذ برنامجه الانتخابي وهو بناء المواطن المصري.

وأكد "ترك" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، همه الأساسي في المرحلة القادمة هو بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتطلب تحقيق إنجازات ضخمة في مجالات التعليم والصحة والاستثمار والقضاء على ارتفاع الأسعار.

وأضاف ترك، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا هائلة من جانب الحكومة الجديدة، رغم ذلك فإن هناك إنجازات ملحوظة قد تحققت بالفعل، مثل إنشاء المدن الصناعية في الصعيد التي حدت من الهجرة الداخلية، وبناء مدن جديدة، وشبكات الطرق التي تربط الموانئ بالمدن الصناعية.