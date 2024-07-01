الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 مصابين إثر انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بالفيوم

إسعاف
إسعاف

أُصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، كانوا يستقلونها بالطريق الدائري عند مدخل قرية دسيا بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بورود إشارة إلى شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل بالطريق الدائري عند مدخل مدينة دسيا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 5 اشخاص انقلاب دراجه ناريه تروسيكل بالفيوم الفيوم قريه دسيا بدائرة مركز شرطة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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