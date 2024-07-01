الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك

كأس السوبر الأفريقي
كأس السوبر الأفريقي

تترقب جماهير الكرة المصرية، موعد المباراة الهامة التي ستجمع القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الإفريقي 2024.

مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024

ويلتقي قطبي الكرة في مباراة كأس السوبر الإفريقي، بعد أن حصد كلا الفريقين لقب بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلى بطلا لدوري الأبطال والزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية 

وتوج فريق الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز إيابا في القاهرة، بهدف دون رد، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في ملعب رادس بالتعادل السلبي.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد أن فاز الفريق إيابا بهدف دون رد، عقب انتهاء مواجهة الذهاب، في بركان، بفوز الفريق المغربي، بهدفين مقابل هدف.

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موعد مباراة السوبر الافريقى 2024 بين الأهلى والزمالك

لم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتي الآن الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، فى انتظار حسم الأمر من جانب اللجنة التنفيذية لـ «كاف»، والاقرب أن يقام السوبر خلال سبتمبر القادم.

وأعلن «كاف» في وقت سابق، أنه تلقي عروضًا جذابة من الشرق الأوسط لاستضافة كأس السوبر الأفريقي 2024 والتي ستجمع الأهلي والزمالك.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن كل من المملكة العربية السعودية وقطر قد تقدما بعرضين لـ «كاف» لاستضافة المبااة.

ألقاب الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى 2024

وسبق أن فاز الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي 8 مرات من قبل، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي

التقي الأهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط بكأس السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 عندما استضافت مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية المباراة، التي شهدت تتويج الزمالك باللقب بعد فوزه بهدف نظيف سجله أيمن منصور.

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