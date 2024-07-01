الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: مقتل ضابط فى الكتيبة 931 من لواء ناحال بمعارك جنوب غزة

جريدة الدستور

أفاد إعلام إسرائيلي بمقتل ضابط في الكتيبة 931 من لواء ناحال في معارك جنوب قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت به "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 23 شهيدًا و91 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37900 شهيد، و87060 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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