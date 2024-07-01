المتهمة بسرقة منزل عماد متعب: سرقت خاتم ألماظ و10 آلاف جنيه

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم، التحقيق مع خادمة، متهمة بسرقة منزل لاعب الأهلي الأسبق عماد متعب وزوجته يارا نعوم.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية، حيث سرقت خاتم ألماظ ومبلغًا ماليًا يقدر عشرة آلاف جنيه، وتبين إنفاقها على أغراضها الشخصية واستعادة الخاتم.

ونجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمة في حادث سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عماد متعب بدائرة قسم المعادي.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادي، ببلاغ من عماد متعب لاعب الأهلي السابق أفاد فيه بسرقة مشغولات من داخل شقته بدائرة القسم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.