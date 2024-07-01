الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عدد ساعات تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اليوم الإثنين في المحافظات

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الكهرباء عن عدد ساعات تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق الاول من يوليو 2024.

وغيرت الوزارة جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء التزامًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة الأسبوع الماضي، بتقليل عدد ساعات انقطاع التيار.

ويعرض “الدستور” الخطة الجديدة لـ تخفيف الأمال في التقرير التالي.. 

تعديل خطة تخفيف الأحمال

عدلت شركة كهرباء مصر خطة تخفيف الأحمال ابتداءًا من اليوم الاثنين ليصل عدد ساعات قطع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من 3 ساعات، وذلك بعد التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي تعديل خطة تخفيف الأحمال التزامًا بتصريحات  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أنه اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثالث من يوليو، سيتم التوقف عن قطع الكهرباء على أن تنتهي مشكلة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي في مصر نهاية العام الجاري.

وبدأت خطة تخفيف الاحمال في صيف 2023، مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرت حتى الآن. 

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تغيير مواعيد تخفيف الأحمال

وقالت شركة الكهرباء اليوم الإثنين، إنه تم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول،  على أن يتم عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وألا تزيد فترة انقطاع الكهرباء لكل منطقة عن ساعتين، ويبدأ تنفيذ هذا التعديل اعتبارا من اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.

سبب زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال

ونسب “مدبولي” زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال، إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متواصلة، ما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع الكهرباء تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية.

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