رئيس حزب الاتحاد: هناك تحديات تواجه الحكومة الجديدة أهمها الملف الاقتصادى

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، التي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة.

وأشار "صقر" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن تفعيل مخرجات الحوار سيحقق نتائج مُرضية على عدة مستويات ترضي الشعب المصري، كما أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات عديدة يجب أن تسرع في إنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني كدليل لعملها، من أهم هذه الملفات هو تعديل قوانين الحبس الاحتياطي، حيث أصدر الحوار الوطني توصيات لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.

وشدد صقر على أهمية إعادة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية كجزء من المكملات الدستورية.

وأكد أن وجود المحليات سيساعد في حل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري.