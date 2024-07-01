الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الاتحاد: هناك تحديات تواجه الحكومة الجديدة أهمها الملف الاقتصادى

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، التي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة. 

وأشار "صقر" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن تفعيل مخرجات الحوار سيحقق نتائج مُرضية على عدة مستويات ترضي الشعب المصري، كما أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات عديدة يجب أن تسرع في إنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني كدليل لعملها، من أهم هذه الملفات هو تعديل قوانين الحبس الاحتياطي، حيث أصدر الحوار الوطني توصيات لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.

وشدد صقر على أهمية إعادة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية كجزء من المكملات الدستورية.

 وأكد أن وجود المحليات سيساعد في حل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري.

رئيس حزب الاتحاد الملف الاقتصادي حزب الاتحاد المستشار رضا صقر اليمين الدستورية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

قبل أيام من الانتخابات البريطانية.. سوناك يواجه منافسة قوية من منافسه العمالى

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: المجلس خرج بأكثر من 125 توصية

إعلام إسرائيلى عن بن جفير: نتنياهو يعلم أنه إذا انتهت الحرب فلن أكون فى الحكومة

جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديا إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان

رئيس الوزراء الفرنسي: اليمين المتطرف بات على أبواب السلطة

مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكات استراتيجية واستثمارية (فيديو)

داليا عبدالرحيم: 30 يونيو ذكرى يوم عظيم وفارق في تاريخ مصر والمصريين

متخصص في الإسلام السياسي: الإخوان تبنت خيار العمل النوعي القائم على العنف المسلح

الأكثر قراءة

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر