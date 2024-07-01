الإثنين 01 يوليو 2024
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كابوس يُهدد اليونان.. الحرائق تجتاح البلاد (فيديو)

جريدة الدستور

تحدث مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، عبدالستار بركات، عن الحريق الذي اندلع، السبت، ودفعت العواصف القوية سحبا كثيفة باللونين الرمادي والبني إلى سماء العاصمة اليونانية.

وتم إخماد حريق كبير في منطقة ذات غابات كثيفة على بعد 20 كيلومترا شمال أثينا، وذلك بعد الاستعانة بـ15 مروحية إطفاء ومروحية، بالإضافة إلى المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين، وفقًا لإدارة الإطفاء اليونانية.

وقال "بركات" إن الحرائق التي تجتاح اليونان تسببت في مشكلة كبيرة للغاية، حيث أصبحت بمثابة كابوس يهدد الشعب اليوناني والسياحة والحكومة اليونانية كل صيف بشكل عام، متابعًا أن أمس الأحد شهد أكثر من 54 أو أكثر من 50 حريقا، تم السيطرة على حوالي 40 حريقا منها، ولكن 10 حرائق تقريبا ما زالت مشتعلة في بؤر صغيرة.

وأضاف: أمس يعد اليوم الأصعب على اليونان بالنسبة لقوات المطافئ اليونانية، وهذا ما أكده المتحدث باسم هيئة المطافئ اليونانية أيضًا، لافتًا إلى أن موسم الصيف بدأ من اليوم في اليونان، ويستمر لحوالي 3 أشهر، والذي يعد صيفا ساخنا.

وأشار إلى أن حرائق أمس كانت قريبة للغاية من العاصمة أثينا في منطقة كراتية ومنطقة أخرى شرق أثينا، وهددت المنازل، حيث تم إجلاء عدد من المنتجعات، ليتم نقل حوالي 300 تليمذ، كانوا في معسكرات صيفية، إلى الملعب الأوليمبي، ونقل مخميات للاجئين تتواجد في منطقة الحرائق.

اليونان إدارة الإطفاء اليونانية

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