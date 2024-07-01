عمقها 8 أمتار.. سقوط شاب فى حفرة بالمنيا وسط محاولات لاستخراجه

شهدت قرية العاقولا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا سقوط أحد الأشخاص داخل حفرة يصل عمقها إلى ما يقرب من 8 أمتار، حيث حاول المواطنون إخراجه منها بواسطة الجهود الذاتية ووسائل بدائية.

وأكد أحد أهالي قرية نجع العاقولا بملوي أن هذا الشخص يدعي سالم عبدالله سالم قد سقط داخل حفرة صرف صحي بجوار منزله منذ أكثر من ثلاث ساعات، لافتًا إلى أن الأهالي حاولوا إخراجه لكن لم يتمكنوا وقاموا بالاستغاثة.

وفي السياق، طالب أهالي نجع العاقولا غرب مركز ملوي المسئولين بسرعة إخراج الشخص الذي سقط في الحفرة، خاصة أنهم لا يملكون الأجهزة والوسائل اللازمة لإخراجه، مشددين على المسئولين بالمحافظة سرعة الاستجابة والاهتمام بهذه الواقعة حتى لا تتكرر مأساة واقعة الشاب طه الذي سقط داخل بئر بقرية عزاقة ولقى مصرعه.

وقد أعادت الواقعة للأذهان قصة الشاب طه محمد عبدالعزيز الذي سقط في بئر بقرية عزاقة يصل عمقها إلى أكثر من 30 مترًا خلال شهر رمضان الماضي أثناء تواجده داخل مزرعة بالظهير الصحراوي، حيث كان يسير وهو يتحدث في هاتفه المحمول وسقط في البئر واستمرت عمليات استخراجه أكثر من 8 أيام حتى تم انتشاله ودفنه.