بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، بحثه عن صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق في جميع المراكز خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وتولى آرني سلوت مهمة تدريب فريق ليفربول، خلفًا لنظيره الألماني يورجن كلوب، ليصبح أمام تحديًا كبيرًا للاستقرار على قوام الفريق في الموسم الجديد 2024-2025.

بقاء محمد صلاح وأليسون وفان دايك مع ليفربول

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن أغلب المراكز في ليفربول تحتاج إلى تدعيم قوي، ولكن الصفقات ستكون محدودة.

وأكدت الصحيفة، أن آرني سلوت ينتظر عودة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء واجبهم الوطني مع منتخبات بلادهم في بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا، حتى تتضح الرؤية ويُحدد موقفه بشأن الصفقات التي يحتاجها الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، سيستمرون مع ليفربول في الموسم المقبل، بناءً على رغبة سلوت الذي ينوي الاعتماد عليهم لبناء مشروع جديد في الريدز.

مصير لاعبى ليفربول فى الميركاتو الصيفى

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن مصير ترينت ألكسندر أرنولد لا يزال في يد مدربه سلوت، خاصة أن عقده سينتهي في 30 يونيو 2025، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بإمكانية الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

أما لويس دياز، فإن إدارة ليفربول لا ترغب في بيعه، رغم اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني.

وفي مركز حراسة المرمى، فإن كاويمين كيليهير أبدى رغبته في وقت سابق في الرحيل؛ نظرًا لأنه يريد أن يصبح الحارس الأساسي، والأمر ذاته بالنسبة للاعب أدريان، الحارس الثالث للريدز، الذي من المتوقع أن يرفض تمديد عقده، في ظل اهتمام ريال بيتيس باستعادة خدماته.

وفي مركز الدفاع، فإنه من المنتظر أن يحسم آرني سلوت مصير المدافعين الشباب، مثل سيب فان دين بيرج وتايلر مورتون، خاصة بعد رحيل جويل ماتيب عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم المنصرم.