الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس تاجر مخدرات في قضية "مجدى شطة"

مجدى شطة
مجدى شطة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة اليوم الإثنين، حبس تاجر مخدرات 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية المخدرات المتهم فيها المغني الشعبي مجدي شطة.

وأنكر مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، حيازته للمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته في منطقة المرج، وذلك بعد تفتيشه من قبل رجال الأمن أثناء محاولة ضبطهم لتاجر المخدرات، وخرجت مأمورية أمنية للقبض عليه.

وأقر "شطة" بأنه ليس لديه أي صلة بالمضبوطات التي حررت في محضر الشرطة، كما أنه كان يتفق مع الشخص الذي ضبط بحوزته مواد مخدرة، وقيل إنه تاجر مخدرات على إحياء حفل زفاف.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة بداخلها مواد مخدرة، وبمناقشته أنكر علاقته بها. 

محكمة شمال القاهرة تاجر مخدرات مجدي شطة المرج مديرية امن القاهرة

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