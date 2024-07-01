وزير الرياضة: نتائج الخماسي في بطولة العالم للناشئين مطمئنة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخبنا الوطني للناشئين في الخماسي الحديث على نتائجه في بطولة العالم للناشئين التي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأعرب “صبحي” عن تهانيه لأبنائنا على النتائج الرائعة في فئات الفردي والفرق للرجال والفردي والزوجي للسيدات، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات مطمئنة جدًا للمستقبل كونها في بطولة الناشئين.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الخماسي الحديث بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قد أدى إلى تطور كبير في مستوى اللاعبين نظرًا لاستضافة مصر للعديد من بطولات العالم.

وأكد أنه واثق من مستقبل الرياضة في مصر، مشيرًا إلى أن الألعاب الفردية بشكل عام قد أصبحت ناجحة ومحكمة على أعلى مستوى.

وختم الدكتور أشرف صبحي بالشكر للإعلام الرياضي على جهودهم، داعيًا إلى إبراز إنجازات ونجاحات الرياضيين المصريين حتى يتعرف المجتمع المصري على مكانة الرياضة المصرية على مستوى العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إنجازات ونجاحات الرياضة المصرية هي نتيجة لدعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية من قبل الوزارة، مما أدى إلى تحقيق تلك التقدم الملحوظ في النتائج.

وعن دعم المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وسكرتير عام اللجنة الأولمبية، في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي، قال “صبحي”: “كل الدعم للمهندس شريف العريان في انتخابات الاتحاد الدولي، وقال خلال الـ 6 سنوات الأخيرة أصبح لدينا عددًا كبيرًا من المصريين سواء نواب لرؤساء الاتحاد الدولي لرياضاتهم، أو أعضاء بمجالس إدارة الاتحادات الدولية، والاتحادات الإفريقية”.

وأضاف الوزير نحن موجودون على الخريطة القارية والدولية، ونتمنى أن نرى في القادم عددًا من المصريين رؤساء للاتحادات الدولية.

وعن شعوره قبل شهر من انطلاق الدورة الأوليمبية " باريس 2024" قال وزير الشباب والرياضة: "أتمنى تحقيق الإنجازات والميداليات، ولكن دائما لا أطمئن، فمن يطمئن لا يعمل، ونحن يجب أن نعمل حتى آخر وقت، وندعم أولادنا بشكل قوي جدًا، لأن هناك مجهودًا كبيرًا مبذولًا، ولكن التوفيق من عند الله، ونطمئن الجميع بأن الإيجابيات كثيرة".

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