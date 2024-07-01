الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير فلسطينى: الوضع فى غزة يصل لحد المجاعة

جريدة الدستور

قال الدكتور باسل ناصر، وزير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني: إننا نواصل مطالبنا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وأضاف ناصر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا نكثف اتصالاتنا مع الدول المانحة والمنظمات الأممية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بغزة".

وأوضح أن هناك تراجعا كبيرا في حجم المساعدات بقطاع غزة منذ إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ونوَّه وزير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني بأن قطاع غزة يعيش كارثة غير مسبوقة لنقص المياه والدواء والمساعدات الغذائية، لافتًا إلى أن الوضع في غزة يصل إلى حد المجاعة بسبب نقص المواد الغذائية.

وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني الدكتور باسل ناصر قطاع غزة غزة كارثة غير مسبوقة نقص المياه نقص المواد الغذائية

مواد متعلقة

نادى الأسير الفلسطينى: مدير مجمع الشفاء بغزة شاهد على جرائم الاحتلال

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندى إضافى بشكل فورى

"الخيال يتحول لواقع".. تفاصيل صنع كمبيوتر بتكوين خلايا جذعية تحاكى مخ الإنسان

تفاصيل تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية

تفاصيل الكشف على 2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الأرصاد: نتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة تؤدى لارتفاع نسبة الرطوبة

تمكين الشباب بعد 30 يونيو.. إنجازات ملموسة وآفاق واسعة

ليبرمان معترضًا على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء: "سقطة أخلاقية وأمنية"

الأكثر قراءة

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر