وزير فلسطينى: الوضع فى غزة يصل لحد المجاعة

قال الدكتور باسل ناصر، وزير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني: إننا نواصل مطالبنا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف ناصر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا نكثف اتصالاتنا مع الدول المانحة والمنظمات الأممية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بغزة".

وأوضح أن هناك تراجعا كبيرا في حجم المساعدات بقطاع غزة منذ إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ونوَّه وزير الدولة لشئون الإغاثة الفلسطيني بأن قطاع غزة يعيش كارثة غير مسبوقة لنقص المياه والدواء والمساعدات الغذائية، لافتًا إلى أن الوضع في غزة يصل إلى حد المجاعة بسبب نقص المواد الغذائية.