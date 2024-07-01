كوادر شابة وضخ دماء جديدة.. كواليس أكبر حركة تنقلات فى وزارة الداخلية

تشهد وزارة الداخلية حالة من الترقب قبل أيام من إعلان أكبر حركة تنقلات الشرطة 2024 والتي من المنتظر أن تشهد خروج عدد من القيادات البارزة من الخدمة لبلوغهم سن المعاش، وتصعيد عدد آخر من الكوادر الشابة ذات الكفاءة العالية، في الأماكن المناسبة، وترقيتهم لتولي مناصب مساعدى ومساعدي أول وزير الداخلية ومديرى أمن ومديرى إدارات البحث الجنائى.

تفاصيل حركة وزارة الداخلية 2024

تستهدف الحركة ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات المهمة للقيام بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة.

كما تستهدف حركة تنقلات الشرطة 2024 الاعتماد على الكوادر الشابة لإعداد أجيال جديدة، وضخ دماء جديدة في شرايين وزارة الداخلية، مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة من الدفعات الأحدث للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية ودعم مديريات الأمن بكوادر أمنية قادرة على مكافحة الجريمة ومتابعة تطورها، والعمل على راحة المواطن.

وتولى حركة تنقلات الشرطة 2024 اهتمامًا كبيرًا لعدد من القطاعات الكبرى، التي تعتمد سياستها على حفظ حقوق الإنسان وأبرز تلك القطاعات قطاع الحماية المجتمعية المسئول عن مراكز الإصلاح والتأهيل، والنهوض بها من ناحية المحافظة على حقوق النزلاء في التعليم والرعاية الصحية وتلبية احتياجاتهم طوال قضاء مدة العقوبة للخروج بعناصر سوية تفيد المجتمع بعد تبني سياسة عقابية بمفهوم جديد، يرسخ لقيم حقوق الإنسان واحترامها.

كما تسعى حركة تنقلات الشرطة 2024 لتطوير المواقع الشرطية الخدمية بما يخدم الرقمنة، ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في الجمهورية الجديدة، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

كواليس حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية

حرصت وزارة الداخلية على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ومراعاة البعد الجغرافي، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى، جنبًا إلى جنب مع مكافحة الجريمة من خلال دعم القطاعات الأمنية الهامة مثل الأمن العام والمخدرات والأموال العامة بكوادر أمنية ذات كفاءة عالية، بما يضمن تحقيق مناخ آمن للمواطنين.

وتحتل العناصر النسائية مكانة كبيرة في حركة تنقلات الشرطة لعام 2024، حيث تهتم الحركة بتدعيم الإدارات المختلفة بالعنصر النسائي خاصة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ومراكز الإصلاح والتأهيل في عنابر السيدات.

ونظرًا للمشروعات التنموية التي تشهدها الجمهورية الجديدة من إنشاء كباري ومحاور تسهل حركة المواطنين وتستدعي إغلاق بعض الطرق لحين انتهاء أعمال المشروع تهتم حركة تنقلات الشرطة بإدارات المرور والطرق والمنافذ وتمدها بقيادات على دراية كافية بمتطلبات المرحلة الحالية.

وراعت الحركة التي سيتم اعتمادها خلال الأيام القليلة الماضية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، وتشمل الحركة الجديدة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا؛ للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى، ودعمت الحركة عددًا من القطاعات الأمنية الهامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.