طريقة عمل الأيس كوفي في المنزل.. استمتع بمذاق القهوة المثلجة اللذيذة

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن طريقة عمل الايس كوفي لعشاق القهوة.

ويمكنكم الآن، تناول المشروب المفضل من القهوة المثلجة أو الآيس كوفي حيث يمكنك اختيار طريقة عمل الايس كوفي التي تناسب ذوقك وتفضيلاتك الشخصية ويمكنك إعداده من خلال إحدى الطرق البسيطة نستعرضها في السطور التالية..

مقادير عمل الآيس كوفي

1-ملعقة كبيرة من النسكافيه.

2-ملعقة كبيرة من الماء الساخن.

3-كوب من الحليب البارد.

4-سكر حسب الرغبة.

5-مكعبات ثلج.

طريقة تجهيز الآيس كوفي

الخطوة الاولي:نقوم بتقلب الماء الساخن مع النسكافيه في كوب جيدًا حتى تذوب القهوة تمامًا.

الخطوة الثانية نضع الثلج والنسكافيه في الخلاط.

الخطوة الثالثة: نصب الحليب البارد فوق الثلج والنسكافيه.

الخطوة الرابعة: نضيف السكر حسب الرغبة واخلط المكونات معًا جيدًا، ثم صبها في كوب.

طريقة تجهيز الآيس كوفي بالقهوة

1-نصف كوب قهوة مطحونة.

2-نصف كوب حليب مكثف.

3-اربعة أكواب من الماء.

4-مكعبات ثلج.

خطوات تجهيز الآيس كوفي بالقهوة

الخطوة الأولي: نضع الحليب المكثف في كوباية مناسبة ونصب عليه الماء المغلي، وقلب حتى يذوب الحليب.

الخطوة الثانية: نضع ملعقتين من الحليب المكثف المذاب في كل كوب.

الخطوة الثالثة نضيف 2 ملعقة من القهوة المطحونة في كل كوب وقلب.

الخطوة الرابعة: نضيف مكعبات الثلج في الأكواب.

كيفية تحضر قهوة قوية ومركزة

الخطوة الاولي: نضع القهوة المحضرة في قوالب مكعبات الثلج واتركها تبرد تمامًا.

الخطوة الثانية: نضع قوالب مكعبات الثلج في الفريزر واتركها حتى تتجمد بالكامل.

الخطوة الثالثة: بعد أن تكون مكعبات الثلج جاهزة، قم بإعداد القهوة المثلجة، واملأ كوبًا بالمكعبات المصنوعة من القهوة.

الخطوة الرابعة: نضيف الحليب أو السكر حسب الرغبة مثل الفانيليا أو القرفة أو شراب الكراميل، لتخصيص طعم القهوة المثلجة.

الخطوة الخامسة: نمزج المكونات جيدًا ويتم تبريد القهوة المثلجة بشكل متجانس.

الخطوة السادسة والأخيرة نقدم القهوة المثلجة في كأس بارد.