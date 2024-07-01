الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": نحن أصحاب الدار وشئون غزة الداخلية من اختصاصاتنا

محمود الهباش
محمود الهباش

قال  محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن فصل هذا القطاع عن الأراضي الفلسطينية، وأي حديث عن فصل القطاع غير مقبول.

جرائم الاحتلال 

وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على نتنياهو مغادرة قطاع غزة ووقف العدوان الصهيوني وإعادة الأمور إلى أصحابها، قائلًا: "ترتيب الأوضاع الداخلية من شأننا وليس من شأن نتنياهو".

شرعية الدولة الفلسطينية 

وأضاف، في حديثه، أن نتنياهو قوة عدوان واحتلال وليس له الحق في تحديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، معبرًا: "نحن أصحاب الدار وتحديد مسار الأوضاع الداخلية في قطاع غزة من مسئوليتنا الوطنية".

وتابع: "نحن متمسكون بالشرعية الدولية ونريد تنفيذ دقيق وأمين بما يضمن التخلص من الاحتلال وتطبيق العدالة السياسية على الأراضي الفلسطينية".

وكان قد أشار من قبل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية من أجل تدمير القضية الفلسطينية تمامًا.

وأضاف "الهباش" أن الاحتلال يعمل على تدمير السلطة الفلسطينية أمنيًا عبر هدم البنية التحتية وتنفيذ اجتياحات يومية.

محمود الهباش القاهرة الإخبارية مستشار الرئيس الفلسطيني الاحتلال على غزة قناة القاهرة الإخبارية

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