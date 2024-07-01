الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماييلى يشارك حسام أشرف صدارة هدافى الدورى قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

تسبب قرار رابطة الأندية المصرية باستكمال مباراة سموحة وبيراميدز يوم الثلاثاء في الأسبوع الثامن والعشرين في ارتفاع رصيد الكونغولي فيستون ماييلي إلى 12 هدفا بعد احتساب الهدف الذي سجله في مرمى سموحة في نهاية الشوط الأول ليتساوى ماييلي مع حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة في صدارة هدافي دوري نايل قبل إقامة مباراة الأهلي وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر وانطلاق مباريات الأسبوع التاسع والعشرين اليوم.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباراتي اليوم

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 12 هدفا منها خمسة أهداف من ركلات جزاء.

2. الكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز"برصيد 12 هدفا.

3. الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 11 هدفا.

4. التوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " وحسام حسن "سموحة" ولكل منهم عشرة أهداف .

5. النيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهما تسعة أهداف .

6. أحمد سيد زيزو "الزمالك" والمغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" ومحمد سالم "المقاولون" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهما 8 أهداف .

7. ميدو جابر والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" وإبراهيم عادل "بيراميدز" والجزائري أحمد قندوسي وكريم بامبو "البنك الأهلي" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وعبد الرحمن البانوبي  "زد إف سي" ولكل منهم سبعة أهداف .

8. التونسي سيف الجزيري "الزمالك" ومصطفى فتحي "بيراميدز" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" وأحمد أمين أوفا "انبي" وشادي حسين " زد إف سي" ولكل منهم ستة أهداف .

9. الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمود كهربا " الأهلي " وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي" والتونسي معتز زدام ومحمد الشامي"المصري" وفادي فريد "سموحة" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" وأحمد عاطف والكاميروني جوزيف جوناثان "مودرن فيوتشر" وعمرو ناصر " فاركو" والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا" والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" ولكل منهم خمسة أهداف.

10. المغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبوعلي  والفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور وحسين الشحات " الأهلي" والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيما نداى "الزمالك" وعمر كمال عبد الواحد " مودرن فيوتشر والأهلي" وعبد الله السعيد "بيراميدز والزمالك " وعمر الساعي "الإسماعيلي" ورمضان صبحي والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز"  والجزائري غيلاس جناوي "المصري" والنيجيري جونيور أجايي "سموحة" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج وشكري نجيب "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" وكريم يحيى "الداخلية " ولكل منهم 4 أهداف.

ترتيب هدافي دوري نايل فيستون ماييلي بلدية المحلة لأنجولي كريستوفاو مابولولو حسام حسن

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