الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة طفل في حادث سير بالفيوم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي صبي في العقد الاول من العمر، مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث، عقب خروجه من منزله بمركز طامية بمحافظة الفيوم، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله لمستشفى طاميه المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إخطار لإدارة شرطة النجدة بمصرع صبي على شارع المدارس بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن وفاة صبي يدعي حازم. م.ط، 13 سنة، وتوفي عقب وصوله لمستشفى طاميه المركزي.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبيَّن أن الوفاة وقعت نتيجة حادث سير في شارع المدارس بعد أن صدمته سيارة عقب خروجه من منزله.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر أسرته بالفيوم.

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