الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الانتهاء من تنفيذ 19 ألفا و255 مشروعا بـ3 مليارات و246 مليون جنيه بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ ١٩ ألفا و٢٥٥ مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليارات و٢٤٦ مليونا و٤٢١ ألف جنيه وتوفير ٥٦ ألفا و٣٥٦ فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٤م.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٦٣٢ مشروعا  بقيمة ٣٩٤ مليونا و٤٧٣ ألفا و٤١٦ جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧81 مشروع بقيمة 381 مليون و278 ألف و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية  بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٥٠ مشروع بقيمة ٣٥٤ مليون و٤١٤ ألف و٤٠٠ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وفى سياق متصل،    قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: “الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن".

محافظ الشرقية برنامج مشروعك ثقافة العمل الحر مدير مشروعك إقامة مشروعات

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