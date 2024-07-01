الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة الشيوخ يدعو الحكومة الجديدة للالتزام بتخفيف المعاناة عن المواطنين

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وجود تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تمر بالوطن، داعيًا الحكومة الجديدة إلى الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إلى أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة المرتقبة، برئاسة د. مصطفى مدبولي، والمتوقع الإعلان عنها خلال ساعات، على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن تكون على رأس أولوياتها.

وأشار إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة على تفعيل مخرجات الحوار بما يحقق نتائج مُرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري، مشيرًا إلى وجود تحديات في ملفات عدة، اقتصادية ومعيشية، يجب الإسراع بها لمواصلة الإحساس بالتنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية.

الإسراع فى إجراء الانتخابات المحلية

وشدد د. خضير على أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية، باعتبارها أحد المكملات الدستورية، وضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب لتصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، قائلاً إن هذه إشكاليات جاهزة ومثارة ولا بد من البت فيها.

واختتم بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والاتفاقيات التي وصلت قيمتها لنحو 49 مليار دولار، وإفساح الطريق كذلك أمام الاستثمارات العربية والدولية، قائلا: إن الاستثمار هو الباب الملكي لمصر للدخول لعصر جديد والتصدي لمختلف المشاكل الاقتصادية.

حسين خضير مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة الرئيس السيسي المواطنين

الأكثر قراءة

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر