وكيل صحة الشيوخ يدعو الحكومة الجديدة للالتزام بتخفيف المعاناة عن المواطنين

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وجود تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تمر بالوطن، داعيًا الحكومة الجديدة إلى الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إلى أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة المرتقبة، برئاسة د. مصطفى مدبولي، والمتوقع الإعلان عنها خلال ساعات، على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن تكون على رأس أولوياتها.

وأشار إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة على تفعيل مخرجات الحوار بما يحقق نتائج مُرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري، مشيرًا إلى وجود تحديات في ملفات عدة، اقتصادية ومعيشية، يجب الإسراع بها لمواصلة الإحساس بالتنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية.

الإسراع فى إجراء الانتخابات المحلية

وشدد د. خضير على أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية، باعتبارها أحد المكملات الدستورية، وضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب لتصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، قائلاً إن هذه إشكاليات جاهزة ومثارة ولا بد من البت فيها.

واختتم بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والاتفاقيات التي وصلت قيمتها لنحو 49 مليار دولار، وإفساح الطريق كذلك أمام الاستثمارات العربية والدولية، قائلا: إن الاستثمار هو الباب الملكي لمصر للدخول لعصر جديد والتصدي لمختلف المشاكل الاقتصادية.