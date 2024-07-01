قرار ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار في "عقار بولاق"

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام ربة منزل وشخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.