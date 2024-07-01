الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار في "عقار بولاق"

ارشيفيه
ارشيفيه

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام ربة منزل وشخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

نيابة بولاق أبو العلا لتنقيب عن الآثار قسم شرطة بولاق مديرية امن القاهرة

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