"ولاد رزق" في الصدارة.. إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

تتنافس خلال موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، 4 أفلام جديدة على إيرادات شباك التذاكر المصري وهى: "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، وقد حققت الأفلام مجتمعة أمس الأحد، إيرادات بلغت قيمتها 5.822.355 جنيها.

ولاد رزق 3

وتصدر قائمة الإيرادات أمس فيلم "ولاد رزق3" حيث حقق 3.830.925 جنيهًا.

الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال

جاء في المركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" حيث حقق 1.039.399 جنيهًا، وهو من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

عصابة الماكس

بينما حقق فيلم "عصابة الماكس" إيرادات بلغت قيمتها 615.715 جنيه ليحتل المركز الثالث، وهو من بطولة كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة وأوس أوس وإخراج حسام سليمان.

أهل الكهف

وجاء في المركز الرابع فيلم "أهل الكهف" حيث جمع إيرادات وصلت إلى 336.856 جنيهًا، وهو من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.