الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ولاد رزق" في الصدارة.. إيرادات أفلام دور العرض السينمائي

افلام السينما
افلام السينما

تتنافس خلال موسم عيد الأضحى السينمائى 2024، 4 أفلام جديدة على إيرادات شباك التذاكر المصري وهى: "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، وقد حققت الأفلام مجتمعة أمس الأحد، إيرادات بلغت قيمتها 5.822.355 جنيها. 

ولاد رزق 3 

وتصدر قائمة الإيرادات أمس فيلم "ولاد رزق3" حيث حقق 3.830.925 جنيهًا. 

الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال 

جاء في المركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" حيث حقق 1.039.399 جنيهًا، وهو من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

عصابة الماكس

بينما حقق فيلم "عصابة الماكس" إيرادات بلغت قيمتها 615.715 جنيه ليحتل المركز الثالث، وهو من بطولة كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة وأوس أوس وإخراج حسام سليمان. 

أهل الكهف  

وجاء في المركز الرابع فيلم "أهل الكهف" حيث جمع إيرادات وصلت إلى 336.856 جنيهًا، وهو من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.

إيرادات فيلم ولاد رزق إيرادات افلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 إيرادات افلام السينما امس إيرادات افلام دور العرض السينمائي امس إيرادات اللعب مع العيال

مواد متعلقة

بدء تحضيرات فيلم "الفيل الأزرق 3" أغسطس المقبل

"عصابة الماكس" يحقق 600 ألف جنيه إيرادات.. وانطلاق عرضه بدول الخليج

تكريم الفنان أسامة عباس فى افتتاح مهرجان المسرح المصرى الـ17

بين الفن والسياسة.. عبارات سجلها التاريخ من تأليف وحيد حامد

مليون جنيه قيمة إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" بدور العرض أمس

ارتفاع إجمالى إيرادات "ولاد رزق 3" لـ720 مليون جنيه

7.6 مليون جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى أمس.. و"ولاد رزق 3" يتصدر

"اللعب مع العيال" لمحمد أمام يقترب من 30 مليون جنيه

الأكثر قراءة

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر