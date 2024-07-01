"صحة أسيوط": مصابو حادث العقار حالتهم الصحية مستقرة

تبين الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن مستشفى الإيمان العام في منطقة الأربعين استقبل جثامين 3 من ضحايا حادث انهيار عقار في شارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط، و8 مصابين.

وتم تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم والإسعافات الأولية.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ أن الحالة الصحية للمصابين شبه مستقرة، حيث تم تقديم العلاج اللازم لهم، وأغلبهم مصابون باختناقات وكسور متفرقة.

المصابون حالتهم الصحية مستقرة وتحت العلاج الطبي

واستقبل مستشفى الإيمان المصابين وهم الطفلة "مريم محمد سيد"، 10 أعوام، ومصابة بكسر بالقدم اليسرى وقطع بفروة الرأس، والطفل "إياد أحمد مرزوق"، 8 أعوام، مصابًا بسحجات وكدمات متفرفة بالجسم، والطفل "معاذ أحمد مرزوق"، 10 أعوام، مصابًا باشتباه كسر بأصابع اليد اليمنى، و"ماهوجاني علي بيومي"، 49 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، و"أحمد مرزوق محمد"، 58 عامًا، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم واختناق، و"ماجي علي بيومي"، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، واثنان آخران مجهولا الهوية، وجميعهم حالتهم مستقرة.

وجاءت أسماء الوفيات وهم "محمد سيد عبدالهادي"، 55 عامًا، وزوجته "صباح أبوزيد سيد"، 49 عامًا، ونجلتهما "جنا محمد سيد"، 12 عامًا، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.