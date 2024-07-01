إصابة 3 عمال سقطوا من أعلى واجهة مسجد بالدقهلية

أُصيب 3 عمال بكسور إثر سقوطهم من أعلى واجهة المسجد في الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية من نقطة تأمين مستشفى العام التخصصي بوصول ثلاثة عمال بكسور ادعاء سقوط من علو.

وانتقلت قوة من مباحث المديرية، وتبيَّن سقوط 3 عمال أثناء العمل على واجهة مسجد بطريق المنصورة طناح أمام عزبة الجمال مسجد التوحيد، وتم إرسال سيارات الإسعاف.

وتبيَّنت إصابة كل من "محمد عنتر أحمد محمد رمضان" - 20 سنة - من قرية تيرة مركز نبروة مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وفهمي أحمد فهمي أحمد 38 سنة من قرية ميت مصاب بإصابات متفرقة بالجسم، والسيد محمد فاروق محمود 21 سنة من قرية ميت عوام المنصورة مصاب بكسر بالركبة اليمنى، وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى العام التخصصي، وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.